В МИД РФ отреагировали на «истерику» Запада о выдаче гражданства

Москва, , 12:42 — REGNUM Идея о том, что страны Запада могут в ответ на упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса начать давать своё гражданство гражданам России вызвало недоумение и сарказм у официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

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«Когда я слышу истеричные крики, а что если западники начнут раздавать россиянам паспорта по упрощенной схеме, хочется ответить: неплохо начать хотя бы с виз», — написала она на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10219423910378134

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Ранее дипломат отмечала, что решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса вызвало больше всего возмущения со стороны тех, кто на протяжении последних нескольких лет обвинял Россию в том, что она якобы «предала» людей на востоке Украины, которые на неё надеялись.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как пояснил глава государства, этот документ нацелен «на защиту прав человека». Путин подчеркнул, что терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие в Донбассе, лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека. При этом у России нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, отметил российский лидер.

Добавим, что в Верховной раде Украины в качестве способа «отомстить» России за принятое решение упростить процедуру получения российского гражданства жителями Донбасса предложили начать выдавать украинские паспорта гражданам РФ прямо в центре Москвы.