«Раболепие»! За что Абэ в Японии сочли... трусом?

Токио, , 10:55 — REGNUM Японские СМИ возмущены «раболепством» премьер-министра Синдзо Абэ перед Россией. Что так разозлило журналистов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Трусость Абэ углядели в уклончивой позиции на переговорах с Москвой, да и из декларации внешнеполитического курса Японии таинственно исчезла фраза о «принадлежности Японии северных территорий» (как там называют наши Курилы).

В издании «Хоккайдо симбун» есть слова:

«В последнее время в глаза бросалась уступчивая позиция в отношении России, которую можно даже назвать раболепием: ни премьер, ни другие руководители ни слова не говорят о незаконной оккупации», из-за чего делается вывод, «Россия стала смотреть на Японию свысока».

Неужели пресса намекает, что Абэ за спиной общественности ведёт политику, угодную Москве, как боятся японские медиа, или они быстро затосковали по «победительной» риторике собственных политиков? В документах для внутреннего пользования, как говорят тамошние элитарии, ничего не изменилось, но даже чисто косметическая смена формулировки уже расценивается как низкопоклонничество. Кстати, то, как Абэ ведёт переговоры с Россией, не устраивает не только прессу — но и всё больше японских политиков.

Читайте статью В Японии начинают протестовать против «раболепства Абэ перед Россией» и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти о Курилах».