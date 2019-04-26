Лучше мыть посуду в Москве, чем быть экономистом в Чувашии: сочинения детей

Чебоксары, , 12:24 — REGNUM В Чувашии дети рассуждали о том, почему «люди уезжают» из республики и почему многие работают вахтовым методом. В числе главных причин дети называют низкую зарплату, отсутствие достойных рабочих мест, недостаточный уровень образования в регионе. При этом школьники спорят с главой республики Михаилом Игнатьевым, который называет республику «трудоизбыточным регионом», и высказывают предложения, которые могли бы сократить отток населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурс сочинений на тему «Почему люди уезжают из Чувашии?» инициирован депутатом Госсовета республики Александром Андреевым (фракция КПРФ), который выбрал четыре лучшие работы. Победители получили от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Кроме того, депутат провёл в школах парламентские уроки. Следует ожидать, что сочинения, где школьники рассуждают о причинах оттока населения, где-то даже спорят с главой республики и высказывают свои идеи по улучшению ситуации, будут переданы руководителю республики Михаилу Игнатьеву.

Примечательно, что почти все дети начинают своё сочинение с признания в любви к своей малой родине, восхищения республикой, которую считают одним «из красивейших российских регионов», «великолепным уголком Поволжья». И говоря о том, почему уезжают из Чувашии, все в первую очередь выделяют низкую зарплату, хотя и «чувашский народ неприхотливый», в том числе в части уровня заработной платы. Многие выживают за счёт ведения своего хозяйства и огородов, «продавая излишки». Дети пишут, что уезжают не только в Москву и Санкт-Петербург, «на Север», но и в Казань, Нижний Новгород, а ради удовольствия и комфортной жизни» — в Краснодарский край.

Ещё одна причина оттока населения — отсутствие работы на селе. В сельской местности, напомним, проживает порядка 40% населения.

«Большие проблемы сегодня переживает сельское хозяйство, находясь в одних местах в стадии индустриализации, а в других — деградирует и исчезает. В Чувашии появляются агрохолдинги, и такое количество людей, которое было задействовано при колхозах, уже не нужно, ведь новые технологии и техника позволяют максимально минимизировать участие человека в работе. Времена целинников с армиями рабочих рук ушли в прошлое. Высвободилась огромная масса деревенских жителей, для которых нет работы.

Таким образом, одной из главных причин того, что люди покидают республику, я считаю низкий уровень заработной платы и отсутствие работы на селе», — пишет, к примеру, школьница из Чебоксарского района Кристина А.

Она также подмечает, что «люди берут кредиты на большую сумму, в основном ипотеку, которую потом не могут потянуть». И чтобы «не расстаться со своим жильём», выбирают работу вахтовым методом. Она также приводит доводы взрослых о том, что «лучше быть в Москве посудомойщицей за 50 000 рублей, чем тут экономистом за 15 000». Школьница также не согласна с главой республики Михаилом Игнатьевым в том, что республика — трудоизбыточный регион:

«К трудоизбыточным регионам относятся те субъекты, в которых наблюдается прирост населения и постоянная нехватка рабочих мест. В Чувашии же, по последним данным Минтруда, остается 19 655 вакансий, предоставленных 2093 работодателями. При этом по состоянию на 17 сентября 2018 года (статистические данные из интернета), на учёте в качестве безработных стоят 3738 человек. То есть в среднем на одного человека приходится более пяти вакансий. Но зарплаты там, думаю, явно невысокие, поэтому нет желающих».

Продолжая тему, Лина К. из Чебоксарского района делает вывод из сказанного главой Чувашии, что «у нас не все население трудоспособного возраста может обеспечиваться работой и нормальной заработной платой», связывая это с сокращением рабочих мест на предприятиях, закрытием заводов.

«В постсоветское время в республике закрылись такие крупные промышленные гиганты, как Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат, чулочно-трикотажная фабрика, обанкротились многие колхозы и совхозы, в разы сокращено производство на Чебоксарском тракторном заводе. Это привело к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Наиболее предприимчивые люди переквалифицировались в частных предпринимателей, открыли свой бизнес, тем самым обеспечили достаточный уровень жизни своим семьям. А многие жители республики вынуждены были искать работу в других регионах страны».

Школьница отмечает, что «люди приезжают туда, где живется хорошо, а уезжают из депрессивных, отстающих в развитии территорий».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что считает «нормальной» складывающуюся ситуацию на рынке труда, когда жители уезжают в другие регионы в поисках работы. По его мнению, основная причина в том, что республика — «трудоизбыточный регион».

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Победитель конкурса, школьник из Комсомольского района Даниил Т. пишет, что Чувашия «сделала решительный прорыв в будущее» «благодаря замечательным качествам народа — трудолюбию, ответственности, силе духа, любви к родной земле и Родине»:

"Почему же уезжают люди из Чувашии, особенно из чувашских деревень? Конечно, это низкая зарплата. Я выяснил, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата увеличена с 11 163 до 11 280 рублей. Это касается только простого народа. Вот и гадают люди, как распределить эту сумму: платить за газ, электроэнергию, за учебу детей или покупать одежду, продукты питания. Всё стало очень дорого, хотя хлеб, молоко, масло и овощи производит деревня, именно эти продукты стоят дороже, чем в городе. Печально то, что потребительские цены растут почти каждый месяц, даже не по кварталам.

А лекарства какими дорогими стали! В республике стало много онкологических и сердечно больных людей. Не все могут купить жизненно важные медикаменты. Для этого нужны деньги. Кажется, это тоже одна из причин ухода людей из родных мест. Подумайте только, как жили бы простые люди в селах и деревнях, если бы не было приусадебных участков, не держали бы живность. Ведь нет постоянной работы в Чувашии для многих граждан. Вот почему люди уезжают из Чувашии в другие регионы страны, где платят в 2−3 раза больше за такую же работу», — рассуждает школьник.

Он приводит свои наблюдения по итогам поездки в деревню Сюрбеево, где вечером на одной из улиц «только в одном доме горел свет»:

"Спрашиваю: «Почему здесь темно?» Ответ таков: «Никто не живёт. Все разъехались: кто в Казань, кто в Нижний Новгород, некоторые — в Ульяновск». А на другой улице одни старики остались. Молодые уехали, потому что нет работы, значит, нет денег. Часто на вокзалах замечаешь мужчин с большими сумками. Это те, которые отправляются искать хотя бы временные работы, а дома — дети, которые не видят своих отцов месяцами. Вот и говорим — растёт среди подростков преступность».

Школьник также обращается с предложениями к главе республики Михаилу Игнатьеву и депутатам, как можно удержать людей на родной земле. В частности, он предлагает пересмотреть налоговую систему, «так как у обеспеченных и бедных не должен быть одинаковый налог», поддержать «молодые кадры», особенно на селе, а также «при встрече депутатов с гражданами учесть их конкретные предложения по повышению зарплаты, снижению безработицы и увеличению рабочих мест».

Есть предложения и у школьницы из Шумерли Виктории С. Она считает, что нужно развивать образование, чтобы молодёжь захотела учиться здесь, создать новые рабочие места для населения и повысить уровень дохода граждан, организовать «конкурс на способы улучшения Чувашии», а также опросить населения «для выявления реальных причин уезда из Чувашии».

По данным Росстата, в поисках работы чаще всего уезжают из южных, приволжских регионов. Топ-10 регионов с наиболее высокой трудовой миграцией возглавили Подмосковье (22,24% от числа работающих) и Ленинградская область (18%): эксперты объясняют это тем, что многие жители ездят на работу в одну из столиц. Далее идут Адыгея (17,1%) и Чувашия (13,6%).

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По данным Чувашстата, в 2018 года из республики уехали 18 722 человека, прибыли 13 543 человек, миграционная убыль составила 5 179 человек. По информации Росстата, в январе 2019 года в Поволжье средняя зарплата составила 31 087 рублей, в Чувашии — 26 271 рубль (меньше только в Мордовии и Саратовской области).

Напомним, 24 апреля приволжский полпред Игорь Комаров в ходе визита в числе «значимых проблем» назвал бедность населения в Чувашии. По его словам, среди регионов Поволжья «по количеству жителей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, Чувашская Республика занимает 12-е место».

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