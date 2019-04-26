Макрон признал наличие разногласий с Меркель

Париж, , 12:16 — REGNUM Не секрет, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон относятся друг другу с симпатией, которая заметна на публичных мероприятиях. Однако в каждой дружбе бывают разногласия, пишет газета Der Bild.

«Это правда, что в вопросе Brexit мы не придерживаемся одной линии», — заявил Макрон 25 апреля.

Он также указал на разногласия с Меркель в вопросах экологической и торговой политики. Наиболее заметные расхождения между Берлином и Парижем проявились на экстренном саммите Европейского союза (ЕС) 10 апреля, где Меркель выступала за длительную отсрочку выхода Великобритании из ЕС, а Макрон высказался против.

Напомним, Германия позиционирует ось Берлин — Париж как движущую силу всего ЕС и продвигает концепцию «Соединенных штатов Европы» под германо-французским руководством.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе этого года Франция и Германия подписали Аахенский договор о дружбе и сотрудничестве. Один из его пунктов гласит, что страны должны вырабатывать как можно больше общих точек зрения на международные проблемы.