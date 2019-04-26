В Совфеде оценили призыв Трампа избавиться от ядерного оружия

Москва, , 12:12 — REGNUM Для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа характерны противоречивые заявления, сообщил 26 апреля член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыва главы Белого дома избавиться от ядерного оружия.

«То Соединенные Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия», — напомнил Цеков.

Вместе с тем, добавил он, с точки зрения «каких-то здравых вещей», Трампу следовало сделать заявление о прекращении гонки вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США, России и Китаю необходимо избавиться от ядерных вооружений.

«Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — заявил Трамп.

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