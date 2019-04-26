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Движение «Улт тагдыры» выдвинуло кандидата в президенты Казахстана

Политика

В качестве кандидата движение выдвинуло публициста Амиржана Косанова

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 12:12 — REGNUM  Объединенное национал-патриотическое движение Казахстана «Улт тагдыры» («Судьба нации») выдвинуло кандидатом в президенты республики публициста Амиржана Косанова, сообщает 26 апреля агентство «КазТАГ».

26 апреля состоялось общее собрание общественного объединения. Председатель движения Дос Кошим заявил, что на собрании было принято решение принять участие в выборах президента.

Косанов отметил, что движение объединяет граждан, которые недовольны ситуацией в Казахстане. Движение выступает против проводимой в стране политики и имеет альтернативные программы развития, добавил публицист.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля съезд Объединенной социал-демократической партии (ОСДП) Казахстана выдвинул в качестве кандидаты в президенты республики оппозиционного журналиста Ермурата Бапи. Однако политик позже отказался от участия в выборах.

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