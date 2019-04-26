Верховный суд Руанды не отменил закон о наказании за оскорбление президента

Кигали, , 12:14 — REGNUM Верховный суд Руанды отклонил иск правозащитников об отмене закона о наказании за оскорбление главы государства. Оскорбление президента продолжит быть уголовно наказуемым преступлением в стране. Однако поправка к закону, по которой к уголовной ответственности привлекались за оскорбления высокопоставленных чиновников, была отменена, передает Daily Monitor Uganda.

По закону, принятому в 2018 году, каждый, кто оскорбит президента Поля Кагаме будет лишен свободы на срок от пяти до семи лет.

Юрист Ричард Мугиша заявил, что закон нарушает конституцию Руанды, лишая граждан свободы самовыражения. Мугиша обратился в суд, требуя отмены закона.

Суд постановил, что положение закона, запрещающее статьи, комиксы и карикатуры, оскорбляющие министров, членов парламента и других чиновников должно быть аннулировано. Однако по отношению к оскорблениям президента закон продолжит действовать в неизменном виде.