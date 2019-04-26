Зеленский неформально встретился с премьер-министром Украины — СМИ

Киев, , 11:53 — REGNUM Будущий президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман провели неформальную встречу, сообщило 26 апреля издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, встреча прошла в офисе студии «Квартал 95». О чём шёл разговор — неизвестно, однако у политиков якобы сложилось хорошее впечатление друг от друга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Гройсман заявил, что намерен баллотироваться в Верховную раду не от «Блока Петра Порошенко», а от другой политической силы. Существует вероятность, что он будет участвовать в выборах в составе своей партии.

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