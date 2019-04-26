Индонезия готова открыть коридоры для проекта КНР «Один пояс — один путь»

Пекин, , 12:05 — REGNUM Министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство подготовило четыре коридора для проекта «Один пояс — один путь», инициированного Китаем, сообщает Antaranews.

«Индонезия выделяет четыре коридора для проекта «Один пояс — один путь». Они находятся в провинциях Северная Суматра, Северный Калимантан, Северный Сулавеси и знаменитом острове Бали. Общая численность населения этих четырех провинций составляет более 30 млн человек», — отметил министр, выступая на саммите в Пекине 25 апреля.

По его словам, инициативы Китая должны способствовать сокращению бедности.

«Ни один регион не сможет выжить, закрыв свои границы от торговли. Индонезия верит в открытость, прагматизм и инновации», — подчеркнул Лухут Бинсар Панджаитан.

Издание отмечает, что Индонезия будет использовать китайскую сеть для улучшения собственной инфраструктуры, в частности, для повышения производительности порта Куала-Танджунга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине, где с 24 по 27 апреля 2019 года проходит международный саммит «Один пояс — один путь».

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