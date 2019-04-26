«Привыкли к компромиссам» — о реакции Запада на выдачу паспортов в Донбассе

Москва, , 11:45 — REGNUM Подписание указа об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей вполне укладывается в общемировую практику — Москва не дала ни малейшего повода для жёсткой реакции со стороны западных стран. Об этом заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Почему так возбудились и на Западе, и на Украине из-за этого указа? Гуманитарный указ — действительно облегчает положение людей и ничего экстраординарного и необычного для международного права. Венгрия выдаёт, Румыния выдаёт. Кстати, Украина выдаёт — в Приднестровье почти половина населения имеет украинское гражданство!» — заявил Шишкин.

По его мнению, столь бурная реакция отражает то, что в западных столицах и в Киеве привыкли к политике последних пяти лет — к поиску компромиссов со стороны Москвы.

«Сколько было публикаций, что вот Зеленский придёт во власть, надо ему дать какие-то преференции, подать руку… Но вот выходит этот указ. Это означает, что то, что произошло при возвращении Крыма — а на Западе и в Киеве рассчитывали, что это было исключение из правил, — случайностью не было и это не забыто», — отметил Шишкин.

«Это показало, что та «партия компромисса» не правит бал полностью в Кремле и Россия начинает руководствоваться в первую очередь своими государственными интересами и интересами защиты соотечественников», — считает эксперт.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В Киеве указ Путина назвали новым актом агрессии.

В США также осудили решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон также высказалась против принятого указа. По её словам, такое решение «противоречит минским договорённостям». А министерство иностранных дел Литвы вовсе предложило не признавать российские паспорта, которые по упрощенной процедуре получат жители Донбасса.