Глава Казахстана поручил разработать программу развития Семипалатинска

Семей, Казахстан, , 11:45 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимату (администрации) Семипалатинска (Семея) разработать специальную программу развития города до 2025 года, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства напомнил, что в 2017 году была завершена комплексная программа развития Семипалатинска. Токаев отметил, что реализация программы позволит достичь позитивных изменений в коммунальной и социальной инфраструктуре города.

Президент добавил, что программа развития города до 2025 года придаст новую динамику роста экономике и социальной сфере. Токаев также поручил правительству и местным властям изучить возможность развития промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область. В рамках визита глава государства встретился с общественностью Семипалатинска.

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