Власти Мьянмы амнистировали около 7 тыс. заключенных

Нейпьидо, , 11:35 — REGNUM Власти Мьянмы распорядились амнистировать порядка 7 тыс. заключенных по всей стране в честь наступившего Нового года, сообщает 26 апреля Anadolu Ajansi.

Это помилование стало вторым за последнее время: ранее, 17 апреля, на свободу вышло 9 тыс. 555 человек, таким образом, общее число амнистированных составило 16 тыс. 499 человек.

Правозащитные организации бросились обвинять власти страны в том, что среди отпущенных на свободу нет двух журналистов Reuters, которые были обвинены в государственной измене.

Напомним, корреспонденты были признаны виновными в попытке разгласить информацию, представляющую угрозу для национальной безопасности страны. За это они получили Пулитцеровскую премию.

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