Выдача паспортов жителям Донбасса не влияет на Минские соглашения — эксперт

Москва, , 11:19 — REGNUM Решение России об упрощённом порядке выдачи паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей никак не влияет на выполнимость Минских соглашений. Об этом заявил доцент кафедры постсовеского зарубежья РГГУ Александр Гущин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Это решение с российской стороны не является подрывом Минска. Минск остаётся на столе, давайте работать и давайте обсуждать», — заявил Гущин.

По его мнению, упрощение выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР давно назрело с гуманитарной точки зрения.

«Назрело оно и с политической точки зрения, потому что оно улучшает отношение к России как самих граждан отдельных районов Донецкой и Луганской области, так и внутри России повышает рейтинг наших властей», — добавил он.

«Я думаю, что в Москве понимают, что ситуация на Украине в ближайшее время будет очень турбулентной. Те группы, которые могут быть отодвинуты от власти последним голосованием — и те, которые присутствуют в Раде, и тот олигархат, который проиграл, а есть такие силы, которые не получили того, что хотели на президентских выборах, — они попытаются на парламентских выборах взять реванш», — считает политолог.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Глава государства подчеркнул, что мера носит исключительно гуманитарный характер, однако в Киеве назвали действие новым актом агрессии против Украины.