Генпрокурор США даст показания по расследованию Мюллера

Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Генеральный прокурор США Уильям Барр даст показания в Судебном комитете Палаты представителей по поводу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Слушания назначены на 2 мая, сообщает The Hill.

Мероприятие будет публичным и даст демократическим законодателям возможность допросить Барра о его обращении с заключительным докладом Мюллера и с выводами о российском вмешательстве и потенциальном препятствии правосудию со стороны президента США Дональда Трампа.

Показания генерального прокурора в Палате представителей состоятся на следующий день после того, как он предстанет перед сенатским Судебным комитетом под председательством Республиканской партии, чтобы ответить на вопросы по той же теме.

Барр опубликовал отредактированную версию пространного 448-страничного доклада Мюллера неделю назад, примерно через три недели после обобщения основных выводов специального прокурора в четырехстраничном письме Конгрессу. Демократы неустанно критикуют Барра за, по их мнению, предвзятое представление открытий Мюллера.