Вице-президент Индонезии встретился с главой КНР в Пекине

Пекин, , 11:08 — REGNUM Президент Китая Си Цзиньпин высоко оценил успех правительства Индонезии в проведении всеобщих выборов, сообщает Antaranews.

«Мы хотим поздравить правительство Индонезии с успехом в проведении выборов», — заявил глава государства КНР во время встречи с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой в Пекине 25 апреля.

«Конечно, я очень рад, потому что длительные отношения Китая с Индонезией растут», — отметил Си Цзиньпин в сопровождении ряда правительственных чиновников Китая.

Тем временем, Юсуф Калла передал главе КНР извинения от лица президента Индонезии Джоко Видодо за то, что тот не смог присутствовать на международной конференции «Один пояс — один путь» в Пекине.

Напомним, около 40 глав государств и правительств приняли участие в саммите «Один пояс — один путь», который проходит в Пекине с 24 по 27 апреля 2019 года.

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