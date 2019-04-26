Трамп заявил о готовности соперничать с «сонным Джо» на выборах

Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп своеобразно отреагировал на намерение бывшего вице-президента Джозефа Байдена вступить в борьбу за пост президента страны, выборы которого состоятся в 2020 году. Поприветствовав такое решение политика, назвав его «сонным Джо».

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Байден назвал себя лучшим претендентом на пост президента США

«Добро пожаловать в гонку, сонный Джо!» — написал Трамп в Twitter.

Также глава Белого дома поставил под сомнение умственные способности бывшего вице-президента.

«Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности, что давно ставится под сомнение, для того чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах», — добавил глава государства, заявив, что готов соперничать с Байденом на выборах.

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Трамп рассказал об отсутствии достойных конкурентов на предстоящих выборах

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США и член Демократической партии Джо Байден 26 апреля официально объявил о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Соединённых Штатах в 2020 году. Первая предвыборная встреча Байдена со сторонниками намечена на 29 апреля в Питтсбурге. После этого он совершить поездку по другим штатам, где будут проходить праймериз.

Ранее, в январе 2019 года, о своём намерении переизбраться на новый президентский срок в 2020 году заявил президент США Дональд Трамп. Среди наиболее вероятных свои соперников глава Белого дома назвал «сумасшедшего» Берни Сандерса или «сонного» Джо Байдена. Сам глава Белого дома заявил, что готов к любому сопернику на грядущих выборах.