Собственная позиция Зеленского роли в будущем Донбасса не сыграет — эксперт

Москва, , 10:59 — REGNUM Позиция нового президента Украины Владимира Зеленского не будет играть большую роль в развитии политических отношений с Россией и ситуации в Донбассе. Об этом заявил доцент кафедры постсовеского зарубежья РГГУ Александр Гущин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Для меня Зеленский пока вообще не субъект. За ним стоит олигархический конгломерат, где золотая акция принадлежит Игорю Коломойскому. Но там не только он — это конгломерат олигархов с очень серьёзным влиянием на него», — заявил Гущин.

Даже несмотря на то, что в отношениях России и Украины роль этого «олигархического сегмента» сама по себе достаточно существенно, в более крупном масштабе, на уровне стратегических решений всё остаётся по-прежнему сильно «завязано» на западных кураторах, указал эксперт.

«Западные партнёры довольно плотно контролируют Украину и не позволят сделать каких-то шагов, которые бы изменили её внешнеполитический курс системно», — подчеркнул он.

В конечном счёте решение по упрощению выдачи паспортов означает повышение ставок и усиление российской переговорной позиции с новыми властями, добавил Гущин.

«Новые власти будут олицетворяться не только Зеленским. На первое время я вообще сомневаюсь, что он станет серьёзным субъектом. Иметь значение будут те люди, которые за ним стоят», — подчеркнул политолог.