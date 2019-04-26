Пятница, 26 Апреля 2019 года
10:53:09 МСК

КС Молдавии запретил отменять избирательную систему Плахотнюка-Додона

Политика

Депутаты “от Приднестровья” сыграли в пользу Плахотнюка

Кишинёв, 26 апреля 2019, 10:52 — REGNUM  Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что отменить смешанную избирательную систему и провести досрочные выборы по прежней пропорциональной системе — нельзя. Как передает корреспондент ИА REGNUM, рассмотрев запрос трех «независимых» депутатов, суд решил, что возможные досрочные парламентские выборы могут проходить только по действующей избирательной системе.

Согласно решению КС, в случае изменения избирательной системы, она может применяться только на следующих очередных выборах в парламент. При этом изменения должны быть внесены не менее, чем за год до выборов.

В КС, напомним, обратились три депутата парламента Молдавии, избранные по одномандатным округам как «независимые», в том числе двое депутатов «от Приднестровья» Александр Олейник и Виорел Мельник.

Тем самым «независимые», но фактически подконтрольные правящей Демпартии депутаты сделали все, чтобы заблокировать инициативу оппозиционного блока ACUM об отмене реформы избирательной системы, за которую в 2017 году проголосовали демократы Владимира Плахотнюка и социалисты Игоря Додона. При этом выиграл от этой реформы только Плахотнюк.

Читайте ранее в этом сюжете: Фейковые молдавские депутаты «от Приднестровья» начали игру Плахотнюка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Молдавии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить