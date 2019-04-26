КС Молдавии запретил отменять избирательную систему Плахотнюка-Додона

Кишинёв, , 10:52 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что отменить смешанную избирательную систему и провести досрочные выборы по прежней пропорциональной системе — нельзя. Как передает корреспондент ИА REGNUM, рассмотрев запрос трех «независимых» депутатов, суд решил, что возможные досрочные парламентские выборы могут проходить только по действующей избирательной системе.

Согласно решению КС, в случае изменения избирательной системы, она может применяться только на следующих очередных выборах в парламент. При этом изменения должны быть внесены не менее, чем за год до выборов.

В КС, напомним, обратились три депутата парламента Молдавии, избранные по одномандатным округам как «независимые», в том числе двое депутатов «от Приднестровья» Александр Олейник и Виорел Мельник.

Тем самым «независимые», но фактически подконтрольные правящей Демпартии депутаты сделали все, чтобы заблокировать инициативу оппозиционного блока ACUM об отмене реформы избирательной системы, за которую в 2017 году проголосовали демократы Владимира Плахотнюка и социалисты Игоря Додона. При этом выиграл от этой реформы только Плахотнюк.

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