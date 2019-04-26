Губернатор Носов ужесточает систему премирования для региональных министров

Магадан, Магаданская область, , 10:50 — REGNUM Экс-мэр Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов лишил премий за апрель региональных министров здравоохранения, труда и культуры. Причиной послужило то, что главы ведомств не отчитались в государственной автоматизированной системе (ГАС) управления о выполнении «майских указов».

«Запишите решение: премии министрам за апрель не выплачивать, пока не исправят эту ситуацию. Исправите — тогда вопрос рассмотрим, в каком объеме ее оплачивать», — заявил Сергей Носов на заседании областного правительства.

Министр экономического развития региона Ирина Пеньевская пояснила, что ГАСы не всегда корректно работают, однако губернатора это не убедило. Он потребовал ввести новую систему оплаты труда, где премии глав ведомств будут зависеть от отчетности о выполненной работе.

«Моя команда: после майских праздников — ввести новую систему оплаты труда», — подчеркнул Сергей Носов. Он пояснил, если в системе будет одно невыполненное поручение, то министра лишать 10% премии, если два — половины, если три — 100%. При этом надбавка будет начисляться за объем выполненных работ. «За 85 — 10% премии, за 90 — 50% премии, за 95 — 75%, и за 100 — 100% премии. Я больше заниматься сказками не буду. Хватит заниматься ерундой, надо предпринять усилие по исправлению этой ситуации», — цитирует слова губернатора сетевой издание URA.RU.

Ранее Сергей Носов отправил подчиненных ремонтировать дома. Недовольство главы Магаданской области вызвало то, что тендер по ремонту для будущего технопарка «Кванториум» не был объявлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Носова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области в мае прошлого года. В единый день голосования 9 сентября он был избран главой дальневосточного региона.