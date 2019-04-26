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Прокуратура Турции выдала более 200 ордеров на арест военнослужащих

Политика

Все они подозреваются в связях с ФЕТО

Прокуратура Турции выдала более 200 ордеров на арест военнослужащих
Иллюстрация: U.S. Air Force
Арест

Анкара, 26 апреля 2019, 10:51 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала свыше 200 ордеров на арест действующих военнослужащих, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, сообщает 26 апреля Anadolu Ajansi.

В стране продолжается масштабное расследование в вооруженных силах страны: судебные органы разыскивают людей, причастных к попытке государственного переворота, осуществленной в июле 2016 года.

Среди подозреваемых присутствуют офицеры в звании полковников и подполковников. Правоохранительные службы страны уже приступили к поиску указанных лиц.

Напомним, организация ФЕТО, лидером которой является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, считается в Турции террористической организацией и ее деятельность преследуется в соответствии с законом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии арестован мужчина, подозреваемый в связях с ФЕТО

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Попытка военного переворота в Турции
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