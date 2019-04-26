В Челябинской области самовыдвиженцев пустили на выборы губернатора

Челябинск, , 10:41 — REGNUM В Челябинской области самовыдвиженцы теперь могут участвовать в выборах губернатора. Соответствующие поправки в областное законодательство 26 апреля приняли депутаты областного Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поправки в конце 2018 года предложила областная избирательная комиссия. В марте глава избиркома Сергей Обертас подтвердил журналистам, что проект поправок рассматривается в Заксобрании.

В начале апреля врио губернатора Алексей Текслер заявил о том, что пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца. После этого работа над поправками ускорилась. Их одобрил профильный комитет Заксобрания, а теперь и сам областной парламент.