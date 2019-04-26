Вестник имени осужденного нижегородского экс-мэра прекратил существование

Нижний Новгород, , 10:37 — REGNUM После подачи иска Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу учредитель прекратил деятельность печатного СМИ — «Вестник депутата Олега Сорокина», носящего имя бывшего главы Нижнего Новгорода, экс-депутата Заксобрания, а на сегодня осужденного на десять лет колонии строгого режима Олега Сорокина. В реестр средств массовой информации внесена соответствующая запись, деятельность официально прекращена с 18 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 7 марта 2019 года бывшего главу Нижнего Новгорода, бывшего заместителя председателя областного парламента Олега Сорокина по обвинению в получении взятки и похищении человека осудили на десять лет колонии строгого режима и оштрафовали на 460,8 млн рублей. Обжаловать вердикт суда защите не удалось, обвинение по делу просило 12 лет колонии. Сорокина задержали 19 декабря 2017 года, и первоначально ему предъявили обвинение во взяточничестве, позднее добавился эпизод о похищении человека, соучастниками по которому проходили два бывших сотрудника полиции.

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В начале апреля 2019 года стало известно, что Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу обратилось с иском в Семеновский районный суд, требуя признать недействительной регистрацию СМИ — газеты «Вестник депутата Олега Сорокина». В обосновании заявления говорилось, что издание не распространяется через сети розничной печати, не присутствует в каталогах на подписку, и не направляет в госведомства обязательные экземпляры.

В 2010 году учредитель уже приостанавливал деятельность СМИ — до 30 сентября 2016 года, но после этого уведомления о возобновлении или прекращении деятельности СМИ в регистрирующий орган не поступало. В совокупности все причины стали поводом для подачи иска.