Косачёв напомнил Трампу о ядерных угрозах Великобритании и Франции

Москва, , 10:35 — REGNUM В Совфеде поддержали призыв президента США Дональда Трампа отказаться от ядерного оружия и считают, что начать надо с малого — с соблюдения действующих договоров, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

«Высказывания Трампа о намерении привлечь к процессу ядерного разоружения Россию и Китай не противоречат тому, о чем говорит и российская сторона», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2017 году на международном форуме «Валдай» совершенно определенно сказал о том, что ядерное разоружение возможно, и Россия его хочет и будет к нему стремиться.

«Давайте начнем с малого, с возможного, с соблюдения действующих договоров, с возвращения от ультиматумов и выходов из соглашений к переговорам, с включения в механизмы разоружения и контроля европейских государств — и дальше уже проще будет говорить о всеобщем ядерном разоружении. Мы только за», — подчеркнул сенатор.

Он заверил, что Россия готова только приветствовать любые соглашения по контролю над ядерным оружием — в РФ всегда говорили, что лучше заключать новые соглашения, чем обрушивать старые. И, конечно же, в России будут также приветствовать включение в эти соглашения других ядерных держав.

«Однако считаем не совсем корректным то, что Вашингтон постоянно упоминает в этом контексте только Китай. Есть еще государства, обладающие ядерным оружием, в частности — Великобритания, Франция. И, коль скоро они являются ближайшими союзниками США по НАТО, надо полагать, Вашингтону будет их проще убедить вступить в соглашения по разоружению, чем такого сложного для Америки переговорщика, как Пекин», — указал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп считает, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерных вооружений. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News, которое было показано накануне.

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