Москва, , 10:34 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина об упрощённом порядке получения паспортов указывает на то, что в ближайшее время никакого мира на Донбассе не будет. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Это означает, что в ближайшее время никакого мира не будет и противостояние будет продолжаться. Поэтому принимается это решение, чтобы хотя бы немного облегчить и расширить возможности жителей Луганска и Донецка», — заявил Килинкаров.

По его мнению, если бы существовала возможность установления мира в ближайшее время, принимать такое решение необходимости бы не было.

«Этот конфликт надолго. Впрочем, у Зеленского есть шанс эту ситуацию изменить и даже предпосылки к этому есть: это и его заявление, что он пришёл на один срок, и то, что он позиционировал себя как альтернативу партии войны в лице Порошенко», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что позиция Зеленского по поводу Донбасса неоднозначна, у будущего президента нет политического опыта и полноты информации для того, чтобы иметь чёткую позицию по вопросу урегулирования. Поэтому строить прогнозы о действиях нового главы государства на своём посту пока преждевременно, уверен Килинкаров.

«У президента есть возможность остановить войну. Но у президента нет полномочий, чтобы в полной мере урегулировать этот конфликт, в том числе принимая те законы и проводя политическую реформу, которая прописана в Минском процессе. Это не полномочия президента, это полномочия парламента. Во многом это будет зависеть от того, каким будет парламент следующего созыва и насколько он будет готов двигаться к мирной повестке», — заключил Килинкаров.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. По его словам, решение носит гуманитарный характер.