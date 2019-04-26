Москва, , 10:28 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц регионов РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, в приложении к указу перечислены 15 критериев:

Уровень доверия к власти. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Производительность труда в несырьевых отраслях экономики. Уровень реальной зарплаты. Объем инвестиций в основной капитал. Уровень бедности. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Естественный прирост населения. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Уровень доступности жилья. Доля городов с благоприятной городской средой. Качество окружающей среды. Уровень образования. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог.

Отмечается, что Администрация президента России должна разработать и методику расчета уровня доверия до 1 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Обновление. Два года новой кадровой политики», обновление губернаторского корпуса отвечает запросам жителей, большинство которых поддерживают работу новых глав регионов.

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