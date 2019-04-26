В Крыму уверены: украинизаторы превращают «мову» в язык ненависти и вражды

Симферополь, , 10:27 — REGNUM Никто не нанес украинскому языку большего ущерба, чем сами украинизаторы. Об этом 26 апреля на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Используя «мову» в качестве политического инструмента, они превращают её в мёртвый язык официоза и ненависти, язык разделений и вражды. Это преступление, прежде всего, перед украинским народом», — заявил Аксёнов.

По его словам, русский и украинский языки являются родственными, а попытками вытеснить русский язык, «ошалевшие националисты обедняют собственную страну».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля, на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

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