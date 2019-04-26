Закон о языке нарушает права и свободы человека на Украине – глава Крыма

Симферополь, , 10:23 — REGNUM Принятие Верховной радой закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» нарушает фундаментальные права и свободы человека. Такое мнение 26 апреля на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это продолжение той безумной политики, которая уже привела к первой волне распада Украины. Принимать подобные решения могут только враги своего народа и государства. Закон нарушает фундаментальные права и свободы человека. По сути, это оскорбление миллионов граждан Украины, которые считают русский язык родным», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля, народные депутаты Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

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