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Барзани провел телефонные переговоры с вице-президентом США

Политика

Эрбиль надеется на помощь со стороны Вашингтона

Эрбиль, Ирак, 26 апреля 2019, 10:22 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, сообщает 26 апреля Kurdistan.ru.

Глава курдского правительства подчеркнул, что поддержка Соединенных Штатов необходима для поддержания стабильности в спорных регионах Ирака, в частности в Киркуке.

Также Барзани выразил надежду на то, что Вашингтон будет способствовать возвращению временно перемещенных лиц, проживающих в Иракском Курдистане, которых насчитывается порядка 2 млн.

Напомним, США играют активную роль в политическом процессе Ирака. Вашингтон старается лавировать между официальным Багдадом и Эрбилем, оказывая поддержку обеим сторонам. В вопросе о референдуме о независимости Иракского Курдистана, Белый дом оказался на стороне центрального правительства страны, что несколько ухудшило отношения с курдами.

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