Мэр Ярославля: проезды будут ремонтировать за внебюджетные средства

Ярославль, , 10:18 — REGNUM Дороги, которые жители Ярославля выберут на общегородском голосовании в мае, будут ремонтировать за внебюджетные средства. Об этом 26 апреля рассказал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 мая жители каждого района Ярославля выберут один внутриквартальный проезд для ремонта. Выборы будут проходить с бюллетенями и счетными комиссиями. Как выяснилось, денег на это в бюджете нет. Но Владимир Волков их нашел.

«Финансирование на этой программе в бюджете не заложено, процедура выделения средств, внесения изменения в бюджет, она долгая. И в связи с этим работы могут затянуться и уйти на следующий год. Решение было принято: у нас есть организации, с которыми мы взаимодействуем, дружественные, которые сами приходили и говорили о том, что мы городу готовы помочь, пойти навстречу. Благодаря таким организациям внебюджетные средства будут выделены, и распределение этих средств будут определять сами жители. Голосование будет проведено, и по результату данные территории получат ремонт», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Называть организации, которые сами хотят ремонтировать улицы в Ярославле, Владимир Волков не стал. По словам мэра, на организацию голосования также не будут тратиться бюджетные деньги.

В 2018 году город уже получал поддержку на ремонт дорог — тогда средства выделил миллиардер Алексей Репик. Однако тогда они поступили в бюджет в качестве налогов. Соответственно, расходование их могли проверить контрольные органы. Каким будет механизм «внебюджетного ремонта», будут ли гарантийные обязательства на выполненные работы, мэр также не уточнил.

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