Выборы в Казахстане: оппозиционный журналист снял свою кандидатуру

Нур-Султан, , 10:19 — REGNUM Журналист Ермурат Бапи снял свою кандидатуру с выборов президент Казахстана. Об этом он заявил 26 апреля на съезде Объединенной социал-демократической партии Казахстана, сообщает агентство «КазТАГ».

Бапи заявил, что его участие в выборах президента Казахстана придаст легитимность процессу. После этого заявления журналист отказался от выдвижения своей кандидатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля съезд Объединенной социал-демократической партии Казахстана выдвинул Ермурата Бапи в качестве кандидата в президенты республики.

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