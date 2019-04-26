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Выборы в Казахстане: оппозиционный журналист снял свою кандидатуру

Политика

Ранее съезд Объединенной социал-демократической партии Казахстана выдвинул кандидатуру Ермурата Бапи

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 10:19 — REGNUM  Журналист Ермурат Бапи снял свою кандидатуру с выборов президент Казахстана. Об этом он заявил 26 апреля на съезде Объединенной социал-демократической партии Казахстана, сообщает агентство «КазТАГ».

Бапи заявил, что его участие в выборах президента Казахстана придаст легитимность процессу. После этого заявления журналист отказался от выдвижения своей кандидатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля съезд Объединенной социал-демократической партии Казахстана выдвинул Ермурата Бапи в качестве кандидата в президенты республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Социал-демократическая партия Казахстана выдвинула кандидата на выборы

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