Министры образования Индонезии и Восточного Тимора провели встречу в Дили

Дили, , 10:21 — REGNUM Правительства Индонезии и Восточного Тимора привержены укреплению сотрудничества в сфере образования, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что одним из направлений сотрудничества является укрепление профессионального образования. Стороны договорились возобновить меморандум о взаимопонимании в этой сфере, срок действия которого истекает в 2019 году.

«Мы возобновим сотрудничество в сфере образования. Позже ответственные лица из Индонезии и Восточного Тимора сформируют меморандум о взаимопонимании», — заявил министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди в ходе двусторонней встречи с министром образования молодежи и спорта Демократической Республики Восточный Тимор Дульсе де Хесус Соареш в Дили 26 апреля.

Министр образования и культуры Индонезии отметил, что, благодаря этому сотрудничеству, позднее Индонезия и Восточный Тимор смогут обмениваться опытом.

По случаю этой встречи Мухаджир Эффенди также выразил свою признательность и благодарность правительству Восточного Тимора за налаженное сотрудничество.

«Мы отметили, что количество студентов из Восточного Тимора, которые решили учиться в Индонезии, увеличилось в прошлом году. Мы приветствуем и призываем больше студентов продолжить обучение в Индонезии», — заявил министр Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента профилактики и контроля заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Анунг Сугихантоно заявил, что Индонезия поддерживает усилия по развитию здравоохранения в Восточном Тиморе.

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