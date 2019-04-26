Визит завершён: бронепоезд Ким Чен Ына покидает Россию

Владивосток, , 10:06 — REGNUM Завершился первый визит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию. В настоящее время бронепоезд северокорейского лидера отправился с вокзала Владивостока по направлению в Пхеньян.

Читайте также: Ким Чен Ын о России: «Дружественный великий сосед»

По этому случаю была организована прощальная церемония. Прозвучали гимны России и КНДР. После этого лидер Северной Кореи под «Катюшу» в исполнении оркестра вошёл в здание вокзала и сел в бронепоезд.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморского края, ранее сегодня, 26 апреля, Ким Чен Ын и губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с российской делегацией возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке. В мероприятии также приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.

Участники отдали дань памяти всем, кто защищал мир от фашистских захватчиков с 1941 по 1945 год, и почтили память героев минутой молчания. В числе ковавших Победу были и корейские граждане.

Также в сюжете: Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Ким Чен Ын завершит визит в Россию раньше запланированного срока

Добавим, что визит Ким Чен Ына в Россию завершился раньше запланированного срока. Предполагалось, что северокорейский лидер пробудет во Владивостоке несколько дней и уедет 27 апреля. Однако, как заявили организаторы, программу пребывания пришлось сократить. По каким причинам, не пояснялось. Так, возложение венка к мемориалу Боевой славы Тихоокеанского флота было перенесено на два часа позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран состоялись 25 апреля во Владивостоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Ким Чен Ын — открытый собеседник