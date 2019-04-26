Ципрас: Греция — мост между Западом и Востоком, а не граница

Афины , , 10:10 — REGNUM Роль Греции в качестве связующего звена между Западом и Востоком подчеркнул премьер-министр этой страны Алексис Ципрас, выступая на Форуме международного сотрудничества «Пояса и пути» в Пекине. Об этом сообщает 26 апреля AMNA.

По словам Ципраса, для Греции совершенно очевидно, что цели Инициативы соответствуют региональным экономическим целям, которые поставила и намерена продвигать его страна, «оставляя позади кризис и зависимость от наших кредиторов».

«Греция сегодня использует свое уникальное геополитическое положение в воссоединении трех континентов, а также свою роль в качестве всемирной силы в сфере судоходства и туризма. Мы хотим, чтобы наш район, Средиземное море и Балканы были не границей между Западом и Востоком, а мостом между Западом и Востоком. Сделайте наш регион глобальным центром транспорта, энергетики и торговли», — заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на том же форуме китайский лидер Си Цзиньпин очертил краеугольные камни проекта «Один пояс — один путь». Он заметил, что китайская инициатива «Нового шелкового пути» открыла всему миру новое пространство экономического роста, а также создала новую платформу развития международной торговли и инвестиций и привлекла новые практики по оптимизации глобального экономического управления.