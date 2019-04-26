В Турции пройдет конференция, посвященная палестинской проблеме

Анкара, , 10:07 — REGNUM В субботу, 27 апреля, в Турции пройдет международная конференция по Палестине, на которой будут обсуждаться пути выхода из сложившегося кризиса, сообщает 26 апреля Anadolu Ajansi.

На форуме будут обсуждаться исторические, культурные, геополитические особенности государства. Мероприятие организовано Центром исламских и глобальных вопросов в Стамбульском университете.

В конференции, которая будет продолжаться три дня, примут участие свыше 25 спикеров из порядка 10 стран.

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