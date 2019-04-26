Сенатор Грэм: импичмент на основе доклада Мюллера — необдуманный акт мести

Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Использование доклада спецпрокурора Роберта Мюллера в качестве основы для импичмента было бы необдуманным актом политического возмездия, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По мнению законодателя, отчет спецпрокурора Мюллера полностью оправдывает президента США Дональда Трампа:

«Отсутствие сговора между кампанией Трампа и Россией. Отсутствие основного преступления. Отсутствие препятствования [правосудию]. Президент и администрация в подавляющем большинстве сотрудничали со следствием Мюллера», — пишет на своей странице в твиттере сенатор, заключая, что пора двигаться дальше.

Комментарий Грэма пришел на фоне того, как демократы грезят импичментом Трампа. Об этом говорят и некоторые кандидаты в президенты, которые требуют от Конгресса срочно приступать к делу. О том, что это опасно для демократов, играет на руку Трампу и вредит стране, их предупреждают политические долгожители Хиллари Клинтон и Берни Сандерс, а республиканец Питер Кинг предупредил, что это будет политическим самоубийством. При этом обе стороны требуют от противника подумать о народе.