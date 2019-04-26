Президент Чехии возложил вину за отсутствие мира в Донбассе на Порошенко

Прага, , 09:41 — REGNUM Ответственность за отсутствие мира в Донбассе несёт действующий президент Украины Пётр Порошенко. Об этом в интервью на телеканале Barrandov заявил президент Чехии Милош Земан.

Глава государства считает, что Порошенко не выполнил ранее данные избирателям обещания разрешить военный конфликт на юго-востоке Украины, поэтому жители страны потеряли к нему доверие. Это и стало одной из причин его провала на президентских выборах.

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«Порошенко несёт долю ответственности за то, что на востоке Украины мира нет, хотя он и обещал добиться его установления», — сказал президент Чехии.

Он также считает, что Владимир Зеленский на посту президента Украины — это лучший вариант для граждан Украины, чем Порошенко, потому что шоумен стремиться к скорейшему прекращению военного противостояния в Донбассе, намерен бороться с олигархами и приблизить свою страну к демократическим структурам Запада. Земан пожелал новому президенту Украины «всего самого лучшего».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам второго тура голосования на выборах президента Украины, который состоялся 21 апреля, уверенную победу в президентской гонке одержал шоумен, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Он набрал 73,22% голосов избирателей, 24,45% избирателей доверили будущее страны Петру Порошенко.

Напомним, ранее в штабе Зеленского заявили, что виновных в развязывании войны в Донбассе и «сдаче» Крыма России ждёт наказание. Как заявил член команды избарнного президента Украины Иван Апаршин, правда о ситуации в Иловайске и Дебальцево, о начале вооруженного конфликта в 2014 году, о «захвате Крыма» будет обнародована. Ответственность понесут должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, подчеркнул он.

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