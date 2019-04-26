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Зеленский отправился на отдых в Турцию

Политика

На два дня

Киев, 26 апреля 2019, 09:33 — REGNUM  Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вылетаем в Турцию, — написал Зеленский. — За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский сменил имя в своем в аккаунте в Facebook на украинский вариант написания — Володимир Зеленський. Решение об этом было принято «по просьбам подписчиков».

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