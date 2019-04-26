Пекин, , 09:30 — REGNUM

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с докладом на церемонии открытия второго Форума международного сотрудничества «Пояса и пути», сообщает 26 апреля газета China Daily.

Китайский лидер заметил, что китайская инициатива «Нового шелкового пути» открыла всему миру новое пространство экономического роста, а также создала новую платформу развития международной торговли и инвестиций и привлекла новый практики по оптимизации глобального экономического управления. Все это в совокупности внесло свой вклад в улучшение благополучия людей во всем мире.

По словам председателя Си, участники проекта должны совместными усилиями развивать зеленую и чистую энергетику, стремясь к высоким стандартам жизни и достижению целей устойчивого развития.

При этом, инфраструктура является краеугольным камнем мировой связанности и одновременно узким горлышком в развитии многих стран. Строительство инфраструктуры высоких стандартов поможет странам в полной мере ощутить преимущества в сфере интеграции в структуру мировых поставок, промышленности и совместного развития.

Напомним, что второй Форум международного сотрудничества «Пояса и пути» пройдет в Пекине с 25 по 29 апреля. На мероприятие прибыли более 40 государственных лидеров из десятков стран мира. Китайский лидер уже успел встретиться с главой России Владимиром Путиным, а также с лидерами Сербии, Филиппин, Узбекистана, Кении и Вьетнама.

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