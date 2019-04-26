На день рождения Меланьи Трамп приглашен Синдзо Абэ — СМИ

Вашингтон, 26 апреля 2019, 09:34 — REGNUM Первая леди США Меланья Трамп 26 апреля отпразднует свой день рождения, на праздничный частный ужин в Белом доме приглашены премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его жена Акие Абэ, сообщает The Washington Examiner.
Мероприятие совпадает с визитом японского премьер-министра в США, при этом свой прошлый день рождения Трамп провела в узком семейном кругу.
Супруг поздравил ее во время телефонного интервью телеканалу Fox, а на вопрос, что он подарит ей, ответил, что времени подумать об этом у него не было, поэтому лучше не вдаваться в подробности, чтобы избежать неприятностей:
«Я занят, чтобы бегать за подарками. Поэтому купил ей красивую открытку и красивые цветы».