На день рождения Меланьи Трамп приглашен Синдзо Абэ — СМИ

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Первая леди США Меланья Трамп 26 апреля отпразднует свой день рождения, на праздничный частный ужин в Белом доме приглашены премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его жена Акие Абэ, сообщает The Washington Examiner.

Мероприятие совпадает с визитом японского премьер-министра в США, при этом свой прошлый день рождения Трамп провела в узком семейном кругу.

Супруг поздравил ее во время телефонного интервью телеканалу Fox, а на вопрос, что он подарит ей, ответил, что времени подумать об этом у него не было, поэтому лучше не вдаваться в подробности, чтобы избежать неприятностей:

«Я занят, чтобы бегать за подарками. Поэтому купил ей красивую открытку и красивые цветы».