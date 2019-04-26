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На день рождения Меланьи Трамп приглашен Синдзо Абэ — СМИ

Политика

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На день рождения Меланьи Трамп приглашен Синдзо Абэ — СМИ
Иллюстрация: White House
Дональд Трамп и Синдз Абэ с жёнами

Вашингтон, 26 апреля 2019, 09:34 — REGNUM  Первая леди США Меланья Трамп 26 апреля отпразднует свой день рождения, на праздничный частный ужин в Белом доме приглашены премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его жена Акие Абэ, сообщает The Washington Examiner.

Мероприятие совпадает с визитом японского премьер-министра в США, при этом свой прошлый день рождения Трамп провела в узком семейном кругу.

Супруг поздравил ее во время телефонного интервью телеканалу Fox, а на вопрос, что он подарит ей, ответил, что времени подумать об этом у него не было, поэтому лучше не вдаваться в подробности, чтобы избежать неприятностей:

«Я занят, чтобы бегать за подарками. Поэтому купил ей красивую открытку и красивые цветы».

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