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Социал-демократическая партия Казахстана выдвинула кандидата на выборы

Политика

Ермурат Бапи является членом правления союза журналистов Казахстана

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 09:29 — REGNUM  Журналист Ермурат Бапи избран кандидатом в президенты Казахстана от Объединенной социал-демократической партии (ОСДП) республики, сообщает 26 апреля агентство «КазТАГ».

Участники предвыборного съезда ОСДП отметили, что Бапи является последовательным оппонентом действующей власти в Казахстане. Кроме того, журналист издает оппозиционную газету «Дат».

Ермурат Бапи родился в 1959 году в Восточно-Казахстанской области. Является членом правления союза журналистов Казахстана. Ранее был награжден золотой медалью союза за весомый вклад в развитие гражданского общества.

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