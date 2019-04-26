Трамп «созрел»: предложение о ядерном договоре разумно

Москва, , 09:23 — REGNUM Заявление Дональда Трампа о заключении ядерного договора с Россией и Китаем выглядит логично. Вопрос нового мирового соглашения по ядерной безопасности назрел, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов.

Изменились средства доставки, места дислокаций, способы маскировки, всё изменилось. Появились новые потенциальные участники такого соглашения, которые ещё не владеют в полной мере таким оружием, но стремятся его получить.

«Им тоже необходимы гарантии, чтобы они остановили свои программы, например КНДР. Поэтому предложение Трампа очень разумное, но важны детали», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, в котором могли бы принять участие Россия и Китай.

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