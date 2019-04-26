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Индонезия и Бангладеш намерены улучшить торгово-экономические связи

Политика

Торговый разрыв между странами является одним из препятствий

Дакка, 26 апреля 2019, 09:20 — REGNUM  Посол Индонезии в Дакке Рина Сомарно призвала руководство Бангладеш улучшить торгово-экономические отношения между двумя странами, сообщает Sindonews.

«Бангладеш и Индонезия являются двумя крупными странами в азиатском регионе, как со стабильной политической ситуацией, так и со здоровой и растущей макроэкономикой», — заявила Рина Сомарно, открывая Индонезийский форум в Дакке 25 апреля.

«Однако наши торгово-экономические отношения в настоящее время не в полной мере отражают потенциал двух стран. Мы можем добиться большего успеха», — добавила она.

Министр торговли Бангладеш Мофизул Ислам отметил, что торговый разрыв между странами является одним из препятствий в усилиях по улучшению торгово-экономических отношений.

«Индонезия и Бангладеш являются очень хорошими деловыми партнерами. Тем не менее, торговый разрыв по-прежнему высок. Поэтому было бы разумно его минимизировать», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Индонезия осуществила поставку автобусов, произведенных индонезийской компаний CV Karoseri Laksana, в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия осуществит поставку 14 автобусов в Бангладеш

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Внешняя политика Индонезии
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