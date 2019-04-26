На Востоке первая встреча – самая важная: о переговорах лидеров РФ и КНДР

Владивосток, , 09:15 — REGNUM Первая встреча на Востоке всегда считается самой важной. От нее зависит, как будут развиваться отношения двух сторон в дальнейшем. Первая встреча лидеров России и Северной Кореи, Владимира Путина и Ким Чен Ына, по наблюдениям экспертов, прошла успешно, и главы государств расстались, весьма довольные друг другом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Самое главное — это то, что встреча эта состоялась. И она показывает, что диалог состоялся, что высокие стороны остались вполне довольны друг другом. А на Востоке, как известно, первая встреча всегда самая важная. Очерчен тот круг вопросов, который интересует и Северную Корею, и Россию, и соседей — Китай, Японию, Южную Корею, США. Сейчас внешнеполитические ведомства наших стран будут развивать этот успех, готовить встречу глав государств, я думаю, в столице КНДР Пхеньяне. Сделан очень хороший шаг и в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, и вообще — в вопросе вывода Северной Кореи на внешнеполитическую арену. В орбиту этого взаимодействия втягиваются и другие игроки — США, Южная Корея, Китай, и прочие. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына — это ещё и призыв к Южной Корее, чтобы она была более самостоятельной в принятии решений, а не только находилась под диктатом США. Решение застарелой проблемы Корейского полуострова — это, бесспорно, дело двух Корей, но при участии соседей. Это и Россия, и Китай, и США. Это и хороший сигнал для Европы: не хотите работать — пожалуйста, и без вас есть с кем работать и чем заниматься. То есть тот поворот на Восток, о котором давно говорят, вышел на новый виток и имеет все шансы на прорыв сегодня. В любом случае значение встречи президента России и лидера КНДР сложно переоценить», — считает доктор политических наук Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 24 апреля впервые прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Приморском крае, на острове Русский, где расположен Дальневосточный федеральный университет. В ходе встречи стороны обсудили важные вопросы, такие, как денуклеаризация Корейского полуострова, вопросы экономического сотрудничества, в частности — строительства железной дороги и газопровода на Корейском полуострове.