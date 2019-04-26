Коммунистическая народная партия Казахстана выдвинула кандидата на выборы

Нур-Султан, , 09:06 — REGNUM Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) выдвинула в качестве кандидата в президенты республики Жамбыла Ахметбекова, сообщает 26 апреля агентство «Казинформ».

26 апреля в Нур-Султане состоялся XIV внеочередной съезд партии. Ахметбеков поблагодарил съезд за оказанное доверие и пообещал оправдать его.

Жамбыл Ахметбеков является депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, входит в комитет по социально-культурному развитию.

Родился в 1961 году в селе Жантеке Кургальджинского района Целиноградской области КазССР. Ахметбеков занимает депутатское кресло с 20 января 2012 года. Является секретарем ЦК КНПК.

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