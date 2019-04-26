Пекин, , 08:52 — REGNUM

Инициатива «Один пояс, один путь» представляет собой новую модель глобализации с восточным лицом. Об это 26 апреля заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии форума «Один пояс, один путь» в Пекине, сообщает агентство «Казинформ».

"Исторический цикл вновь возвращает центр мировой гравитации на Восток», — отметил Назарбаев.

Он считает, что мир устал от конфликтных геополитических концепций и тяготеет к геоэкономике и совместному развитию. Бывший глава Казахстана отметил, что «Один пояс, один путь» олицетворяет не только экономическое сотрудничество, но и безопасность и процветание.

Он добавил, что Азия стала регионом XXI века, так как 28% мирового ВВП сконцентрировано в азиатском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Пекине состоялось открытие второго международного форума «Один пояс, один путь», в котором принимают участие главы 37 стран мира.

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