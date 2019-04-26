Президент России стал почётным доктором Университета Цинхуа

Москва, , 08:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа. 26 апреля диплом Путину вручил ректор вуза Цсю Юн, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ поблагодарил ректора вуза. «Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира», — заявил Путин.

На церемонии присуждения звания главе Российского государства присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Он является одним из выпускников этого университета.

Читайте также: Сотрудничество РФ и Китая достигло беспрецедентно высокого уровня — Путин

Как сообщало ИА REGNUM, Университет Цинхуа, один из ведущих вузов Китая, основан в 1911 году. Китайский вуз входит в список 20 самых престижных университетов мира.

Подробнее: Университет Цинхуа впервые вошел в список 20 самых престижных вузов мира