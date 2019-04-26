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В Страсбурге запретили демонстрации «желтых жилетов»

Политика

Учитывая риск нарушения порядка, любая демонстрация в Страсбурге запрещена 27 апреля

В Страсбурге запретили демонстрации «желтых жилетов»
Жёлтый жилет

Страсбург, Франция, 26 апреля 2019, 08:49 — REGNUM  В Страсбурге (префектуру департамента Нижний Рейн) на северо-востоке Франции, где прозвучали призывы к протестам «желтых жилетов», решили запретить «любое мероприятие» в субботу, 27 апреля, сообщает Le Figaro.

«Учитывая риск нарушения порядка и общественного спокойствия, любая демонстрация запрещена 27 апреля в историческом центре города Страсбург, привокзальной площади, а также в окрестностях европейских учреждений», — говорится в заявлении префектуры.

Издание отмечает, что в социальных сетях циркулирует «международный» призыв с предложением провести акцию протеста в Страсбурге 27 апреля с 13:00 по местному времени. На мероприятие уже откликнулись более трех тысяч человек, не только из Франции, но и из Германии и Бельгии.

Напомним, начиная с 17 ноября 2018 года, в Страсбурге каждую субботу проходят демонстрации «желтых жилетов».

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Протесты во Франции
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