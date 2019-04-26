Трамп о «вмешательстве» Украины в выборы США: «Нечто очень интересное»

Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп захотел ознакомиться с материалами дела о работе спецслужб Украины на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом он заявил 26 апреля в эфире телеканала Fox News.

На просьбу ведущего прокомментировать информацию о связях членов команды Клинтон с Украиной Трамп отметил:

«Что касается Украины, это звучит как важная вещь, как нечто очень интересное».

Он рассказал, что на днях поздравил с победой на выборах нового президента Украины Владимира Зеленского и что хотел бы ознакомиться с материалами, касающимися влияния Украины на выборы президента США:

«У нас теперь замечательный новый генеральный прокурор, который за непродолжительное время уже прекрасно поработал, он очень умный и стойкий, я бы переадресовал вопрос ему. Но я бы предположил, что он хотел бы увидеть это… Об этом деле с Украиной люди говорят уже давно», — отметил Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование в отношении руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое во время избирательной кампании передало членам команды кандидата в президенты США Хиллари Клинтон информацию о сотрудничестве избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с экс-президентом Виктором Януковичем и «Партией регионов».

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Напомним, согласно найденным записям, Манафорт получил от Януковича и его окружения более $12 млн. За неуплату налогов американский суд приговорил его к 7,5 годам тюрьмы.

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