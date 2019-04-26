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Назарбаев: «Евразия вновь становится единой»

Политика

Нурсултан Назарбаев выступил на открытии форума «Один пояс, один путь»

Пекин, 26 апреля 2019, 08:34 — REGNUM  Евразия, как и две тысячи лет назад, вновь становится единой, заявил 26 апреля бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии второго форума «Один пояс, один путь» в Пекине, сообщает агентство «Казинформ».

"Как и две тысячи лет назад, в единую сеть связаны самые разные отдаленные части нашего континента», — отметил Назарбаев.

Он отметил, что страны Евразии создали за короткий срок экономические коридоры, которые смогли преодолеть сложные геополитические противоречия.

Бывший глава Казахстана также рассказал о транспортных преимуществах республики и логистических проектах, которые позволяют соединить Китай и Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля посол Китая в Казахстане Чжан Сяо вручил Нурсултану Назарбаеву приглашение принять участие в работе форума «Один пояс, один путь».

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаева пригласили посетить форум «Один пояс, один путь»

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«Один пояс — один путь» Китая
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