Экс-борец с коррупцией возглавил управление ЖКХ Махачкалы

Махачкала, , 08:45 — REGNUM Назначен новый начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы. Распоряжением мэра Салмана Дадаева им стал Гусейн Гусейнов, передаёт 26 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Назначенец является выпускником юридического факультета Дагестанского государственного университета. Известно, что ранее Гусейнов работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана, а в последние годы трудился на посту заместителя главы Ленинского района Махачкалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городским управлением ЖКХ руководил Гаджимурад Абдуразаков, но он был уволен в середине марта 2019 года. Комментируя своё решение, мэр Салман Дадаев заявил, что освобождённый от должности чиновник своевременно не выполнял поручения и не справлялся со своими прямыми обязанностями.

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